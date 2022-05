Babenhausen

12:10 Uhr

Anfrage abgelehnt: Kein Kiesabbau am Badesee in Babenhausen

Plus Lange diskutiert der Marktrat in Babenhausen, bis eine Entscheidung fällt: Am Rothdachweiher soll keine neue Grube - und später ein zweiter See - entstehen.

Von Sabrina Karrer

Seit 2019 war das Vorhaben im Gespräch. Jetzt, drei Jahre später, sind die Pläne offensichtlich vom Tisch: Künftig wird kein Kies am Babenhauser Badesee abgebaut. Der Marktgemeinderat hat die Anfrage eines Unterallgäuer Unternehmens abgelehnt. Die Mitglieder betonten, sich die Entscheidung nicht leicht gemacht zu haben. Doch nach Abwägung verschiedener Argumente für und wider den anvisierten Kiesabbau südlich des Rothdachweihers überwog bei der Mehrheit die Skepsis.

