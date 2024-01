Arbeiter verletzt sich bei Abbrucharbeiten in Babenhausen

Ein 39-Jähriger muss nach einem Arbeitsunfall in Babenhausen im Krankenhaus behandelt werden. Er war in einem Gebäude vom Ober- ins Erdgeschoss gestürzt.

Nach einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Babenhausen ist ein Mann in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Ein Arbeiter einer Abbruchfirma war dem Polizeibericht zufolge am Montag gegen 15.30 Uhr im ersten Obergeschoss eines Gebäudes an der Krumbacher Straße mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Beim Begehen der Örtlichkeit trat der 39-Jährige versehentlich in einen Fehlboden und fiel vom Obergeschoss in das Erdgeschoss. Er zog sich dabei eine Rückenverletzung zu, die eine Einlieferung in eine Klinik erforderlich machte. (AZ)