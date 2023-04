Arbeitsgerät in Babenhausen gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Personen entwenden eine Radladergabel in Babenhausen. Die Polizei Memmingen ermittelt und hofft auf sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Unbekannte haben in Babenhausen eine Radladergabel gestohlen. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei bereits am Wochenende von 24. bis 27. März auf einer Baustelle an der Aspenstraße. Dort war das Arbeitsgerät des Herstellers Ankona im Einsatz. Die Polizei Memmingen bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die an diesem Wochenende in dem Gebiet unterwegs waren. Zeuginnen und Zeugen können sich unter den Telefonnummern 08331/1000 oder 08333/2280 melden. (AZ)