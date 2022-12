Babenhausen

vor 17 Min.

Auf der Baustelle: So geht es mit der Demenz-WG in Babenhausen voran

Silke Bolkart studiert die Umbaupläne für die Demenz-WG in Babenhausen.

Plus Im Frühjahr 2023 sollen in der Demenz-WG in Babenhausen die ersten Bewohnerinnen und Bewohner einziehen. Momentan ist das Haus noch eine riesige Baustelle.

Von Stephan Schöttl

Hier im Eingangsbereich stand vor Kurzem noch ein Schaukelpferd. Ein antiquarisches Stück. Jetzt lehnt in der Ecke schweres Gerät. Werkzeug, das auf der Baustelle benötigt wird. Das leer stehende Haus in der Kleiststraße in Babenhausen wird momentan zur betreuten Demenz-WG, einer alternativen Wohnform für pflegebedürftige Menschen, um- und ausgebaut.

