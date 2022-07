Babenhausen

vor 49 Min.

Aus für das Schwimmbad im Seniorenzentrum ist beschlossene Sache

Das Schwimmbad im Seniorenzentrum in Babenhausen bleibt wohl für immer geschlossen.

Lokal Das Schwimmbad am Espach ist seit dem Corona-Lockdown geschlossen. Jetzt fasst die Marktgemeinde den Beschluss, die Sportstätte gar nicht mehr zu betreiben.

Von Stephan Schöttl

Seit dem ersten Corona-Lockdown ist das kleine Schwimmbad mit Sauna im Seniorenzentrum am Espach in Babenhausen schon geschlossen. Im Mai dieses Jahres hatte sich der Marktrat in einer seiner Sitzungen bereits erste Gedanken über die Zukunft des Bades gemacht. Eine Grundsatzentscheidung war damals noch vertagt worden, ist inzwischen aber gefallen. Die Gemeinde wird das Bad nicht mehr betreiben, die Einrichtung bleibt bis auf Weiteres dicht. „Schweren Herzens und nach langer Diskussion haben wir diesen Entschluss getroffen“, sagt Bürgermeister Otto Göppel auf Nachfrage unserer Redaktion.

