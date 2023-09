Ausbildungstag in Babenhausen: Unterstützung beim Start ins Berufsleben 

Die Bildungsregion Memmingen-Unterallgäu bietet im Oktober in der Jubi in Babenhausen ein Seminar für Auszubildende an. Anmeldeschluss ist der 14. September.

Der Schritt von der Schule ins Berufsleben ist ein bedeutsamer: In der Ausbildung sind nicht nur fachlich neue Kompetenzen zu erlernen, sondern Jugendliche sind auch mit neuen sozialen Strukturen konfrontiert. Um die sozialen Kompetenzen zu stärken, bieten die Bildungsregion Memmingen-Unterallgäu in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring Unterallgäu und der schwäbischen Jugendbildungs- und Begegnungsstätte Babenhausen (Jubi) eine Tagung an. Diese richtet sich an Auszubildende, die in einem Unternehmen im Landkreis Unterallgäu oder in der Stadt Memmingen ihre Ausbildung absolvieren.

Das Seminar findet am Donnerstag, 5. Oktober, von 9 bis 16 Uhr in der Jubi Babenhausen statt. Wie das Landratsamt Unterallgäu mitteilt, können Betriebe ihre Auszubildenden auf der Internetseite des Kreisjugendrings anmelden unter www.kreisjugendring-ua.de. Anmeldeschluss ist der 14. September.

Bei der Tagung geht es insbesondere um die neue Rolle der jungen Menschen

Insbesondere geht es an diesem Tag um die neue Rolle der jungen Menschen als Auszubildende: Was wird jetzt von ihnen erwartet? Wie können sich Azubis im Unternehmen beteiligen und einbringen? In Teamübungen geht es außerdem darum, Zusammenarbeit und Kommunikation zu reflektieren.

Weitere Auskünfte zu der Tagung gibt der Kreisjugendring Unterallgäu unter der Telefonnummer 08261/21710 und unter der Adresse info@kjr-unterallgaeu.de per E-Mail. (AZ)