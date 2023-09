Babenhausen

Auseinandersetzung: 26-Jähriger will Frau helfen und wird verletzt

In Babenhausen streiten sich am frühen Sonntagmorgen zwei Männer und eine Frau. Ein 26-Jähriger will helfen - und wird dabei verletzt.

Bei einer Auseinandersetzung in Babenhausen ist am frühen Sonntagmorgen ein Mann verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte der 26-Jährige gegen 2 Uhr in der Hauptstraße einen Streit wahrgenommen. Vor einer Metzgerei stritten sich zwei Männer und eine Frau. Die Frau lief dann in Richtung des 26-Jährigen, um Schutz zu suchen. Als dieser die Polizei rufen wollte, versetzte einer der beiden unbekannten Männer ihm einen Schlag auf den Kopf. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Memmingen um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere, wer Angaben zur Tat beziehungsweise zu dem Täter oder der Personengruppe machen kann. Mitteilungen werden unter der Rufnummer 08331/100-0 entgegengenommen. (AZ)

