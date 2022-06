Außergewöhnliches Klangerlebnis mit Vibrafon und Gesang

Lokal Wolfgang Lackerschmid und Stefanie Schlesinger interpretieren Mozart im Samba-Rhythmus und faszinieren mit Eigenkompositionen in Babenhausen.

Die Arie aus der „Hochzeit des Figaro“ im Samba-Rhythmus? Nachdem diese Ankündigung zunächst noch einige verwunderte Blicke ausgelöst hatte, empfand das Publikum die jazzige Interpretation der berühmten Opern-Komposition von Mozart als außergewöhnliches Klangerlebnis. Wolfgang Lackerschmid (Vibrafon) und Stefanie Schlesinger (Gesang) brachten die Komposition in einer ungewohnten, aber faszinierenden Art auf die Bühne des Zehentstadels.