Babenhausen

vor 25 Min.

Austauschschüler aus Israel gewinnen neue Eindrücke in Babenhausen

Plus Eislaufen in Ulm, Wintersport in Österreich und ein Besuch im Landtag: Schülerinnen und Schüler aus Israel verbringen aufregende Tage in Babenhausen.

Von Claudia Bader

Als die 13 Schülerinnen und Schüler sowie zwei Lehrkräften der Greek Catholic School in Shefa'Amr am Memminger Flughafen ankamen, fühlten sie sich noch ein wenig fremd und unsicher. Das hat sich rasch geändert. Bevor die israelischen Jugendlichen eine Woche später wieder ins Flugzeug stiegen, verabschiedeten sie sich von vielen neuen Freunden und einem Land, das ihnen innerhalb weniger Tage unzählige Eindrücke und Erfahrungen vermittelt hat. „It was amazing“, sagt die 15-jährige Angelina Saliba. Ein einmaliger Aufenthalt.

