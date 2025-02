Auto fährt Siebenjährigen auf dem Schulweg an

Von einem Unfall mit einem Schulkind in Babenhausen berichtet die Presseabteilung der Kemptener Polizei: Ein siebenjähriger Schüler überquerte am Donnerstag, 27. Februar, gegen 12.30 Uhr den Zebrastreifen auf der Weinrieder Straße, Höhe Tiroler Straße, in Babenhausen. Mitten auf der Straße blieb der Junge plötzlich stehen, da er auf er anderen Straßenseite einen Mitschüler erkannt hatte, berichtet die Polizei weiter, und kehrte dann um.

Die 64-jährige Autofahrerin reagierte zwar schnell und machte eine Vollbremsung, konnte einen Zusammenstoß aber nicht komplett verhindern. Das Kind zog sich eine Prellung an der Stirn zu und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, meldet die Polizeiinspektion Memmingen. (AZ)