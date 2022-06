Auto mit Fahrrad angefahren: Polizei sucht Zeugen

Eine unbekannte Person hat an einem geparkten Mercedes großen Schaden hinterlassen. Die Polizei hat bereits eine Vermutung.

Nach einer Unfallflucht in Babenhausen sucht die Polizei Zeugen. Im Zeitraum zwischen Sonntag und Mittwoch hat eine unbekannte Person einen am rechten Fahrbahnrand des ehemaligen Evangelikreuzes abgestellten schwarzen Mercedes C250 angefahren. Das Fahrzeug wies einen Schaden an der linken Seitenwand und am Heckstoßfänger sowie an der hinteren linken Türe auf.

Als Fahrzeug des vermutlichen Unfallverursachers kommt nach Polizeiangaben ein Fahrrad oder ein Mountainbike-Fahrer infrage. Die Schadenshöhe wird derzeit auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag beziffert. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Memmingen um Hinweise, besonders zum Unfallflüchtigen und zum Unfallhergang. Hinweise werden unter der Rufnummer 08331/100-0 oder 08333/2280 entgegengenommen. (AZ)