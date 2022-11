Auto rollt in Babenhauser Mühlbach, treibt ab und steckt fest

Ein Mann möchte seine Autoscheibe in Babenhausen vom Reif befreien. Dann rollt das Fahrzeug plötzlich los und landet im Mühlbach. Die Feuerwehr versucht, es zu bergen.

In Babenhausen ist ein Auto in den Mühlbach gerollt und abgetrieben. Der Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden in der Schulstraße, als der Besitzer seine Autoscheiben vom Reif befreien wollte. Das Fahrzeug rollte circa 50 Meter nördlich der Straße Auf der Wies über eine Bootsrampe nahe einer Brücke in den Bach.

Das Auto hängt im Bebnhauser Mühlbach auf dem Grund fest

Daraufhin trieb das Auto rund 100 Meter ab und hängt derzeit an der Steinbrücke auf dem Bachgrund fest. Die Feuerwehr hat Ölsperren im Mühlbach angebracht. Im Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls keine Person. Laut Holger Stabik vom Polizeipräsidium Schwaben Süd/West rollte das Auto aufgrund mangelnder Sicherung los. Die Bergung wurde um neun Uhr erfolgreich abgeschlossen. (wis, somax)