Babenhausen

vor 31 Min.

Auto stürzt in Bach: So lief der Einsatz der Feuerwehr ab

Am Freitagmorgen rollte ein Nissan in den Mühlbach in Babenhausen. Mit großem Aufwand konnte das Fahrzeug geborgen werden.

Plus In Babenhausen ist ein Auto in den Mühlbach gerollt, abgetrieben und letztlich stecken geblieben. Die Feuerwehr konnte das Fahrzeug in einer aufwendigen Aktion bergen.

Von Wilhelm Schmid Artikel anhören Shape

Einen Notruf wie diesen bekommt auch die Leitstelle in Krumbach selten: Ein Babenhauser berichtete, dass er soeben ein Auto im Mühlbach habe vorbeischwimmen sehen. Wie sich herausstellte, hatte der Anrufer richtig gesehen - und die Feuerwehr hatte einen nicht alltäglichen Einsatz zu absolvieren.

