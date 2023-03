Auto überschlägt sich bei Babenhausen: Fahrerin wird verletzt

Auf der Straße zwischen Kellmünz und Babenhausen verliert eine Autofahrerin die Kontrolle über ihren Wagen. Sie muss danach in eine Klinik eingeliefert werden.

Zwischen Kellmünz und Babenhausen ist am Dienstagmorgen ein Auto von der Straße abgekommen. Der Wagen überschlug sich und blieb in einem Graben auf dem Dach liegen. Die Fahrerin wurde dabei verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei vermutet, dass die Frau zu schnell gefahren sei

Dem Polizeibericht zufolge war die 35-Jährige mit ihrem Auto gegen 7.30 Uhr auf der Staatsstraße 2017 von Kellmünz kommend in Richtung Babenhausen unterwegs. Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Wagen rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Fahrzeugdach in einem Graben zum Stehen. Die Frau zog sich Verletzungen an der Hand zu, sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei weiter mitteilt, entstand am Fahrzeug ein Schaden in Höhe von 5000 Euro. (AZ)