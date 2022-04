Autofahrerin landet bei Babenhausen im Acker

Die 27-Jährige kam aus bislang unbekannten Gründen in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Am Auto entstand ein Schaden von 50.000 Euro.

Eine Autofahrerin ist am Sonntagvormittag bei Babenhausen von der Straße abgekommen und in einem Acker gelandet. Nach Angaben der Polizei fuhr die 27-Jährige auf dem Greimeltshofer Weg. In einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr etwa 200 Meter über ein Feld und blieb schließlich im Acker stehen.

Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang nicht geklärt. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu. Den Schaden am Fahrzeug schätzt die Polizei auf etwa 50.000 Euro. (AZ)