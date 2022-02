Automobilclub Babenhausen trauert um langjährigen Vorsitzenden Weckerle

Plus Der Automobilclub Babenhausen trauert um Karl-Heinz Weckerle. Er prägte den Verein über Jahrzehnte und in vielerlei Hinsicht.

Kein anderer hat den Automobilclub Babenhausen auf eine Weise geprägt wie Karl-Heinz Weckerle. Vor wenigen Tagen ist er im Alter von 79 Jahren gestorben. "Charly lenkte über Jahrzehnte die Belange des ACB. Mit ihm verlieren wir nicht nur ein wichtiges Vereinsmitglied, sondern auch einen guten Freund", schreibt der Verein in einem Nachruf.