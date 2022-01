Autos streifen sich in Babenhausen: Außenspiegel reißt ab

Zwei Autos haben sich in Babenhausen während der Fahrt gestreift. Von einem riss der Außenspiegel ab. Die Polizei berichtet von Unfallflucht.

Einem Auto ist in Babenhausen der Außenspiegel abgefahren worden. Laut Polizeibericht war der Fahrer eines schwarzen Opel Astra am Montag gegen 6.50 Uhr in der Clemens-Hofbauer-Straße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 16 kam ihm in der Kurve ein anderes Auto entgegen. Die beiden Außenspiegel der Fahrzeuge berührten sich, wobei der des Opel Astra komplett abgerissen wurde. Um den Schaden, der bei circa 300 Euro liegen dürfte, kümmerte sich der andere Fahrer oder die andere Fahrerin nicht, sondern setzte die Fahrt fort. Die Polizei Memmingen bittet um Hinweise unter den Rufnummern 08331/100-0 oder 08333/2280. (AZ)