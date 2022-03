Babenhausen

Babenhausen damals und heute: Ein Heiliger wohnte einst im Ort

Plus In Babenhausen gibt es noch heute ein Hofbauer-Haus und eine Clemens-Hofbauer Straße. Diese Namen gehen auf einen Heiligen zurück.

Von Dieter Spindler

Wie hat sich das Leben in Babenhausen im Laufe der Zeit verändert? Welche Häuser überdauerten Jahrhunderte, welche sind mittlerweile verschwunden? Mit solchen Fragen befassen sich der Historische Verein Babenhausen und Heimatforscher Dieter Spindler. In unserer Serie in loser Reihenfolge vergleicht er den Fuggermarkt damals und heute. In diesem Teil geht es um den Heiligen Klemens Maria Hofbauer und seinen Aufenthalt in Babenhausen.

