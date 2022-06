Babenhausen

vor 16 Min.

Babenhausen damals und heute: Vom Ziegelfeld zum Baugebiet

Diese Bilder erinnern an die ehemalige Ziegelei in Babenhausen.

Lokal Babenhausen hat am östlichen Ortsrand eine neue Fläche für Wohnhäuser ausgewiesen. Der künftige Straßenname kommt nicht von ungefähr.

Von Dieter Spindler

Wie hat sich das Leben in Babenhausen im Laufe der Zeit verändert? Welche Häuser überdauerten Jahrhunderte, welche sind mittlerweile verschwunden? Mit solchen Fragen befassen sich der Historische Verein Babenhausen und Heimatforscher Dieter Spindler. In unserer Serie in loser Reihenfolge vergleicht er den Fuggermarkt damals und heute. In diesem Teil geht es um die ehemalige Ziegelei in den Aspen.

