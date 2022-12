Babenhausen

19:00 Uhr

Babenhausen fördert örtliche Vereine mit fast 10.000 Euro

Von Stephan Schöttl

Wer sich in Babenhausen in besonderem Maße in der Familien- und Jugendarbeit einsetzt, darf auf Zuschüsse hoffen. So werden die Fördergelder verteilt.

Den Zeitpunkt hätte die Marktgemeinde Babenhausen gar nicht besser wählen können. In den Wochen, in denen es um Wunschzettel und Weihnachtsgeschenke geht, dürfen sich auch einige örtliche Vereine über besondere Zuwendungen freuen. Wie jedes Jahr werden von der Gemeinde gezielt diejenigen gefördert und finanziell unterstützt, die sich in besonderem Maße in der Familien- und Jugendarbeit im Ort einsetzen. Seit 2016 werden diese Zuschüsse allerdings nur noch auf schriftlichen Antrag gewährt. Der Marktgemeinderat bewilligte in seiner jüngsten Sitzung die Fördergelder, die heuer insgesamt 9900 Euro betragen. "Das ist in diesem Umfang auch vertretbar", meinte Bürgermeister Otto Göppel. Die größten Beträge erhalten die Musikvereine Babenhausen (3970 Euro) und Klosterbeuren (1990 Euro) für ihre Jugendarbeit. 1250 Euro bekommt die Feuerwehr Babenhausen, verwendet werden soll das Geld laut Wehr für die Sanierung des Parkettbodens im Florianstüble. Auch diese Vereine werden von der Gemeinde gefördert Die weiteren Zuschüsse: Feuerwehr Klosterbeuren (590 Euro), Kulturregional/Jubi (800 Euro), Familienpflegewerk Unterallgäu/Memmingen (700 Euro), Schützenverein Klosterbeuren (200 Euro), katholischer Kirchenchor Babenhausen (150 Euro), Liedertafel Babenhausen (150 Euro), Donum Vitae Memmingen (100 Euro).

