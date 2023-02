"Babenhausen hat Potenzial": Verein will die Gemeinde touristisch entwickeln

Plus Mit neuen Ideen will der Verein "Touristik Fuggermarkt Babenhausen" die Gemeinde lebens- und liebenswerter machen. Doch wie wird man attraktiv für Tagesgäste?

" Babenhausen braucht sich nicht verstecken und hat enormes Potenzial, das wir einfach entdecken, nutzen und verknüpfen müssen." Benedikt Neubauer ist nicht nur Marktgemeinderat, sondern seit Kurzem auch neuer Vorsitzender des Vereins Touristik Fuggermarkt Babenhausen. Diesen wiederum gibt es eigentlich schon sehr lange, über 120 Jahre. Jetzt soll es mit neuen Ideen und neuen Köpfen vorangehen.