Babenhausen stimmt Wohnhaus in der Clemens-Hofbauer-Straße zu

Lokal Wie der Bereich eines ehemaligen landwirtschaftlichen Gebäudes in Babenhausen künftig genutzt wird, diskutierte der Marktrat schon lange. Nun steht das Bauvorhaben.

Mehrere Jahre diskutierte der Babenhauser Marktrat darüber, wie es nach dem Abbruch eines ehemaligen landwirtschaftlichen Gebäudes in der Clemens-Hofbauer-Straße weitergehen soll. In der jüngsten Sitzung stimmte das Gremium nun einem Bauvorhaben zu. Es handelt sich dabei um ein Haus mit elf Wohneinheiten und einer Tiefgarage. Der ursprüngliche Bauantrag wurde vor einiger Zeit abgelehnt.