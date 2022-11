Babenhausen verliert einen weiteren traditionellen Familienbetrieb

Plus Seit mehr als 80 Jahren bereichert Blumen Liedel die Einkaufsvielfalt in Babenhausen. Ende Februar 2023 schließt der Familienbetrieb. Welche Gründe das hat.

Blumensträuße und -arrangements, Dekorationen für drinnen und draußen, Blumenschmuck für freudige und traurige Anlässe, eine Vielfalt an Geschenkideen und vieles mehr. Dafür steht Blumen Liedel an der Krumbacher Straße seit Jahrzehnten. Zum 28. Februar 2023 schließt der seit mehr als 80 Jahren bestehende Familienbetrieb. Damit verliert Babenhausen eine weitere beliebte Einkaufsmöglichkeit.