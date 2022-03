Babenhausen zeigt Solidarität mit der Ukraine

Die Marktgemeinde plant am Donnerstag eine Kundgebung vor dem Rathaus. Was dort passieren soll.

Auch die Marktgemeinde Babenhausen möchte Solidarität mit dem ukrainischen Volk zeigen. Die Marktgemeinde veranstaltet deshalb am Donnerstag, 3. März, um 18 Uhr am Rathausplatz überparteilich eine Solidaritätskundgebung für die Ukraine und gegen die russische Invasion. Von Assad Wardak, Ortssprecher der Grünen in Babenhausen, stammt die Initiative dazu.

Für die Freundschaft unter den Völkern und gegen die Verbrechen eines Krieges sollen sich am Donnerstag möglichst viele Menschen vor dem Rathaus treffen und dazu gerne Kerzen und Ukrainische Flaggen mitbringen, so Wardak gegenüber unserer Redaktion. Eine große Ukraine-Flagge soll außerdem vor dem Rathaus gehisst werden. (AZ)