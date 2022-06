Babenhausener Rätinnen und Räte sagen Nein zu Fitnessbereich im Freien

Aus Sicht von Feuerwehr und Gemeinde beeinträchtigt der Bereich den Rettungsweg zu sehr. Auch ein anderes Bauprojekt bekommt kein grünes Licht.

Während der Rat der Marktgemeinde Babenhausen bei seiner jüngsten Sitzung zwei Anträge für den Neubau von Carports ohne Einwände durchwinkte, wurde zwei anderen Vorhaben der Riegel vorgeschoben. Mit beiden Fällen muss sich nun das Landratsamt Unterallgäu als übergeordnete Behörde befassen.

In einem Fall war Mitarbeitern des Landratsamtes bei einer Ortseinsicht aufgefallen, dass auf dem Gelände eines Fitnessstudios auf der Nordseite des Gebäudes in der Krumbacher Straße ein zusätzlicher Outdoor-Trainingsbereich mit 14 Geräten errichtet worden war. Ohne zuvor einen Antrag bei der Marktgemeinde zu stellen. Die Bauaufsichtsbehörde forderte die Bauherrin auf, dies nachträglich zu erledigen. Das geschah zwar, zudem sieht der Flächennutzungsplan in diesem Bereich ein Mischgebiet vor. Doch bei einem Ortstermin mit der Feuerwehr wurde schnell klar: Der Rettungsweg auf der Nordseite des Gebäudes sei durch die aufgestellten Trainingsgeräte schwer beeinträchtigt. Bürgermeister Otto Göppel erklärte: "Es gibt keine Aufstellfläche mehr für die Feuerwehr und das Drehleiterfahrzeug." Zudem seien dadurch auch acht Stellplätze weggefallen. Der Bauantrag wurde letztlich im Gremium einstimmig abgelehnt. Nun muss das Landratsamt entscheiden. Möglicherweise, sagt Göppel, müssten die Fitnessgeräte wieder abgebaut werden.

In einem landwirtschaftlichen Gebäude dürfen nur zwei statt fünf Wohnungen gebaut werden

Im anderen Fall ging es um eine Bauvoranfrage zum Umbau eines landwirtschaftlichen Gebäudes in der Paradiesstraße in ein Mehrfamilienhaus. Zwei Wohneinheiten waren in diesem ehemaligen Betriebsleiterhaus im Außenbereich bereits genehmigt, geplant sind nun aber fünf. Laut Voranfrage soll das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes aber im Wesentlichen unverändert bleiben. Göppel erklärte, dass der Flächennutzungsplan in diesem Bereich ausschließlich Flächen für die Landwirtschaft vorsehe und man daher keine Wohnungen im Außenbereich zulassen wolle. Da zum Grundstück zwar eine Frischwasserleitung führt, aber kein Anschluss an die gemeindliche Entwässerungsanlage besteht, müsse im Bauantrag mit allen erforderlichen Planungsunterlagen insbesondere die Entwässerung nachgewiesen werden. Der Marktrat stimmte einer Nutzungsänderung auf fünf Wohneinheiten nicht zu.