Babenhausen

vor 16 Min.

Babenhauser Hausärzte ziehen um: "Großer Bedarf" bei Patienten

Sie gehören zum Team der neuen Hausarztpraxis an der Frauenstraße in Babenhausen: Fachärztin für innere Medizin Gina Morariu (rechts) und die Arzthelferinnen.

Plus Drei Hausärzte haben zum Jahreswechsel in Babenhausen aufgehört. Seit ein paar Tagen gehen in der Praxis an der Frauenstraße wieder Patienten aus und ein.

Von Sabrina Karrer

Dass sich die medizinische Versorgung in Babenhausen und der Umgebung im Umbruch befindet, hat sich spätestens im Herbst des vergangenen Jahres abgezeichnet: Die Hausärzte Angela Roth-Kreutzer, Doris Wiehrer-Bauer und Uwe Bauer kündigten an, Ende 2021 aufzuhören - ohne Nachfolger. In ihrer Praxis an der Frauenstraße 4 werden seit diesem Monat aber wieder Patientinnen und Patienten behandelt. Von einer bekannten und einer in Babenhausen neuen Ärztin.

