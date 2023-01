Babenhausen

Babenhauser Kirchenchor begeistert mit Weihnachtskonzert

Bei seinem Weihnachtskonzert am Neujahrstag brachte der Kirchenchor Babenhausen unter Leitung von Wilhelm Schneider ein anspruchsvolles Programm zum Klingen.

Plus Beim Weihnachtskonzert am Neujahrstag in Babenhausen durften sich die Besucher über tolle Darbietungen freuen. Dabei wurden nicht nur Klassiker gespielt.

Von Claudia Bader Artikel anhören Shape

Der Zeitpunkt war gut gewählt. Erst als in den Kirchen die weihnachtliche Botschaft verkündet war und die Menschen nach der adventlichen Betriebsamkeit ein wenig zur Ruhe kamen, veranstalteten Kirchenchor und Pfarrgemeinderat St. Andreas ein Weihnachtskonzert. Kirchenmusiker und Organist Wilhelm Schneider hatte dafür ein anspruchsvolles Programm zusammengestellt, das zum Innehalten anregte und Schritt für Schritt an das Wunder der Geburt Christi heranführte. Der Spendenerlös kommt der Renovierung der Pfarrkirche St. Andreas zugute.

