Babenhauser Kulturtage: Weiter geht es mit Musik und Kabarett

An den kommenden Wochenenden stehen Soultouch & Friends und Django Asül im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Kultur rund ums Schloss" auf der Bühne.

Zwei Drittel der Veranstaltungsreihe "Kultur rund ums Schloss" in Babenhausen sind schon vorüber. An den kommenden beiden Wochenenden stehen aber Musik und Kabarett auf dem Programm. Es gibt noch Karten, sagt Claudia Schäfer vom Organisationsteam.

Am Freitag und Samstag, 27. und 28. Mai, geben Soultouch & Friends im Theater am Espach Konzerte. Ihr Programm heißt "Wir sind hier". Die Gruppe Soultouch besteht aus drei leidenschaftlichen Musikern (Klavier, Cello und Gesang). In diesem Jahr tritt das Trio mit Freunden auf - was eine Vielzahl musikalischer Feinheiten verspricht. Zu Gehör kommen bekannte und eigene Songs, die auf die Musiker arrangiert sind und zum Nachdenken, Träumen und Wohlfühlen einladen sollen. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro und an der Abendkasse 18 Euro.

Die Gruppe Soultouch tritt bei den Kulturtagen in Babenhausen auf. Foto: Andreas Marx (Archivbild)

Kabarettist Django Asül bei den Kulturtagen in Babenhausen

Eine Woche später, am Freitag, 3. Juni, betritt Kabarettist Django Asül die Bühne des Theaters am Espach. Er präsentiert ab 19.30 Uhr sein Programm "Offenes Visier". Dieser Titel ist sogleich Aufgabe: Der Niederbayer will ohne Scheuklappen und toten Winkel, dafür mit Weitblick und Gaudi auf die "wirklich wichtigen Dinge des Lebens" blicken. Karten der ersten Kategorie kosten 24 Euro, der zweiten Kategorie 20 Euro.

Karten im Vorverkauf gibt es bei Textil Kast, Auf der Wies 10 in Babenhausen, Telefon 08333/93246, während der Geschäftszeiten. (AZ)