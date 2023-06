Babenhausen

Babenhauser richten schwäbische Maibaumfeier in Frankreich aus

Zur Feier des 30-jährigen Bestehens ihrer Städtepartnerschaft stellte die Babenhausener Delegation einen traditionellen schwäbischen Maibaum in den Partnergemeinden Argentré, Louvigné und Soulgé-sur-Ouette in der Mayenne.

Plus Trachten, Bier und bayerisch-schwäbische Gemütlichkeit. Zum 30-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft fuhren rund 80 Menschen aus Babenhausen nach Frankreich.

Von Rosaria Kilian

Schülerinnen und Schüler der Realschule Babenhausen und langjährige Vereinsmitglieder, waschechte Frankreichkenner und solche, die es erst noch werden: Ende Mai ist eine Gruppe des Partnerschaftsvereins Babenhausen mit ungefähr 80 Personen für ein verlängertes Wochenende in die Mayenne im Westen Frankreichs gefahren. Dort hat sie gemeinsam mit ihren Partnergemeinden Argentré, Louvigné und Soulgé-sur-Ouette das 30-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft gefeiert.

Die Partnerschaft, oder französisch "Jumelage", begann als Initiative zwischen den örtlichen Schulen und entwickelte sich schnell zu einem Austauschprogramm zwischen Babenhausen und den beiden französischen Gemeinden Argentré und Louvigné. Seitdem floriert der freundschaftliche, kulturelle Austausch zwischen dem Fuggermarkt und den französischen Kleinstädten in der Mayenne, die sich in der Region Pays de la Loire im Westen Frankreichs befinden. Erst im Jahr 2018 schloss sich die Nachbargemeinde Soulgé-sur-Ouette der Partnerschaft an.

