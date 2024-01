Babenhausen

vor 48 Min.

Babenhauser Verein gibt für seinen Traum vom "Haus zur Geschichte" alles

Plus Seit mehreren Jahren saniert der Historische Verein Babenhausen eines der ältesten Handwerkerhäuser Schwabens. Das Ziel: Licht ins Dunkel der Geschichte bringen.

Von Sabrina Karrer Artikel anhören Shape

Viele hätten das Meisingerhaus in Anbetracht seines Zustands dem Erdboden gleichgemacht. Nicht so Hans Kreuzpointner und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter vom Historischen Verein Babenhausen. Sie stecken seit Jahren Zeit, Energie und Geld in das Gebäude am Fuße des Schlossbergs. Warum? Weil sie mehr darin sehen, als morsche Balken und abgeblätterte Tapete. Sie sehen 455 Jahre Geschichte. Sie sehen die Menschen, die in dem Gebäude mit den drei Hausnummern – ein Kuriosum! – gewohnt und gearbeitet haben. "Das mag romantisch klingen, aber ich finde: Kein Mensch hat es verdient, dass er im Dunkel der Geschichte untergeht", sagt Kreuzpointner. Die Vision: Das Meisingerhaus – eines der ältesten Handwerkerhäuser Schwabens – soll zu einem "Haus zur Geschichte" werden.

Hans Kreuzpointner ist an diesem Vormittag zum Lüften im Meisingerhaus, benannt nach der letzten Familie, die darin lebte. Er öffnet die Fenster, ein winterkalter Luftzug bläst durch die Räume. Der Putz haftet seit ein paar Tagen an den Innenwänden, er muss trocknen. Wieder ein Meilenstein. Doch es gibt weiterhin viel zu tun. Die Liste an erforderlichen Arbeiten im Gebäude bleibt lang.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen