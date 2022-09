Bau der Ortsumfahrung Babenhausen: Letzte Vollsperrung steht bevor

Die Bauarbeiten bei Babenhausen sind auf der Zielgeraden. Bis zur Fertigstellung der Ortsumfahrung ist noch eine letzte, große Umleitung erforderlich.

Die Arbeiten zum Bau der Ortsumfahrung von Babenhausen gehen auf die letzte Etappe: Am Montag, 19. September, startet der nächste Bauabschnitt für das Projekt, das eine Gemeinschaftsmaßnahme der Marktgemeinde Babenhausen und des Staatlichen Bauamts Kempten ist. Nachdem bereits die neue Trasse sowie die Kreisverkehrsanschlüsse fertiggestellt worden sind, müssen nun im Norden die Anschlussäste angepasst und erneuert werden. Dafür ist nach Angaben des Bauamts auf der Staatstraße St 2020, vom westlichen Ortseingang Babenhausen bis hin zur Einmündung der Gemeindeverbindungsstraße Richtung Osterberg, eine Vollsperrung notwendig. Diese letzte, bis zur Fertigstellung benötigte Sperrung, wird voraussichtlich bis zum 30. September andauern.

Die aktuell im Bau befindliche Ortsumfahrung, westlich der Marktgemeinde Babenhausen, sei auf der "Zielgeraden der Fertigstellung", teilt das Staatliche Bauamt mit. Neben dem bereits fertiggestellten südlichen Kreisverkehrsanschluss an die Bundesstraße B300 seien auch die neue Fahrbahntrasse sowie der nördliche Kreisverkehr so gut wie fertig. Als Nächstes müsse die vorhandene St 2020 an den neuen nördlichen Kreisverkehr angepasst und erneuert werden. Um diese Arbeiten verkehrssicher und qualitativ hochwertig ausführen zu können, ist von 19. September an bis voraussichtlich 30. September die Staatsstraße westlich von Babenhausen voll gesperrt.

Staatsstraße 2020 wird gesperrt: Die Umleitung führt über Unterroth und Kettershausen

Während dieser Zeit wird der Verkehr laut Pressemitteilung der Behörde wie folgt umgeleitet: Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die von Oberroth nach Babenhausen fahren wollen, werden auf der St 2020 Richtung Norden nach Unterroth geleitet. Von dort aus wird der Verkehr auf die Kreisstraße NU5/MN 27 und damit vorbei an Matzenhofen bis nach Kettershausen geführt. Von dort geht es weiter auf der B 300 nach Süden und nach Babenhausen.

Um Oberroth und Unterroth zu erreichen, wird der Verkehr in Babenhausen auf die B300 Richtung Kettershausen umgeleitet. Anschließend führt die Umleitung auch in entgegengesetzter Richtung über die MN 27/NU5. Von Unterroth aus kann über die St 2020 Richtung Süden wiederum Oberroth erreicht werden. Die Umleitungspläne werden nach Angaben der Behörde frühzeitig auf der Homepage des Staatlichen Bauamts Kempten sowie auf der Homepage der Marktgemeinde Babenhausen veröffentlicht und können dort jederzeit eingesehen werden.

Das Staatliche Bauamt ist nach eigenen Angaben sehr bemüht, die Verkehrseinschränkungen so kurz und gering wie möglich zu halten. (AZ)