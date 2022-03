Babenhausen

vor 17 Min.

Bau von mehr als 30 E-Ladesäulen: Babenhausen lehnt Tesla-Anfrage ab

Tesla kann sich vorstellen, mehr als 30 Ladesäulen für E-Autos in Babenhausen zu bauen.

Plus Tesla hat Interesse daran bekundet, mehr als 30 E-Ladestationen in Babenhausen zu errichten. Aus Sicht des Marktrats gibt es einen Haken.

Von Sabrina Karrer

Wenn ein Global Player wie Tesla in einem Ort wie Babenhausen anklopft, dann sind zunächst einmal die Ohren gespitzt. Das Unternehmen hat Interesse daran gezeigt, 32 Ladeplätze für Elektroautos in der Unterallgäuer Marktgemeinde zu bauen. Die Anfrage sei für ihn recht überraschend gekommen, sagt der Bürgermeister. Doch es gibt einen Haken. Und das ist der Standort, der für den Parkplatz mit Ladesäulen - Titel: "Supercharger Babenhausen" - in Betracht gezogen wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen