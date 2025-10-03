Icon Menü
35 Jahre später: Linde in Babenhausen erinnert an den Tag der Deutschen Einheit

Babenhausen

Baum der Einheit: Aus einem kleinen Lindenbäumchen ist ein stattliches Gewächs geworden

Erst beim Näherkommen ist ein Gedenkstein zu erkennen, dessen Inschrift an den Tag erinnert, als der Baum in Babenhausen gepflanzt wurde.
Von Claudia Bader
    Vor 35 Jahren wurde ein Lindenbäumchen gepflanzt, es ist zu einem stattlichen Baum angewachsen.
    Vor 35 Jahren wurde ein Lindenbäumchen gepflanzt, es ist zu einem stattlichen Baum angewachsen. Foto: Claudia Bader

    Zur Erinnerung an den am 3. Oktober 1990 erstmals gefeierten Tag der Deutschen Einheit haben die sechs Bürgermeister der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Babenhausen gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern sowie dem damaligen CSU-Vorsitzenden vor genau 35 Jahren auf dem Pausenhof des Schulzentrums ein Lindenbäumchen gepflanzt.

    Es hat sich im Laufe der Zeit zum mächtigen Baum entwickelt. Erst beim Näherkommen entdeckt man den damals direkt vor den Stamm gesetzten Gedenkstein und kann die Inschrift lesen: „Gepflanzt am 3. Oktober 1990 anlässlich der Vereinigung der beiden deutschen Staaten.“

