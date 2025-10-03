Baum der Einheit: Aus einem kleinen Lindenbäumchen ist ein stattliches Gewächs geworden

Zur Erinnerung an den am 3. Oktober 1990 erstmals gefeierten Tag der Deutschen Einheit haben die sechs Bürgermeister der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Babenhausen gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern sowie dem damaligen CSU-Vorsitzenden vor genau 35 Jahren auf dem Pausenhof des Schulzentrums ein Lindenbäumchen gepflanzt.
Es hat sich im Laufe der Zeit zum mächtigen Baum entwickelt. Erst beim Näherkommen entdeckt man den damals direkt vor den Stamm gesetzten Gedenkstein und kann die Inschrift lesen: „Gepflanzt am 3. Oktober 1990 anlässlich der Vereinigung der beiden deutschen Staaten.“
