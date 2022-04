Baustelle bei Babenhausen hat Umwege für Autofahrer zur Folge

Bei Babenhausen wird eine Umgehungsstraße gebaut. Deshalb ist in den kommenden Monaten auch ein Weg in den Nachbarlandkreis Neu-Ulm gesperrt.

Auch in den kommenden Monaten wird im Westen von Babenhausen gebaggert und gebaut: Die Arbeiten für die neue Ortsumfahrung sind in vollem Gange. Eine Begleiterscheinung ist, dass die Straße zwischen der Marktgemeinde und Kellmünz – die Staatsstraße 2017 – für längere Zeit gesperrt ist. Autofahrer müssen sich auf Umwege einstellen.

Wie berichtet, baut die Marktgemeinde mit Unterstützung des Staatlichen Bauamts in Kempten eine Umgehungsstraße. Die sogenannte "Spange" wird die Staatsstraße 2020 (nach Oberroth) und die Bundesstraße 300 (nach Winterrieden) verbinden. Das Ziel: weniger Verkehr im Ort und dadurch auch weniger Lärm.

Erste Vorbereitungen fanden Ende des vergangenen Jahres statt. Wegen des guten Wetters war die winterbedingte Baupause dann früher zu Ende als erwartet. Große Flächen wurden und werden seitdem umgegraben, provisorische Baustellenumfahrungen eingerichtet und naturschutzfachliche Ausgleichsflächen hergerichtet.

Staatsstraße in Babenhausen wird für längere Zeit gesperrt

Die künftige Ortsumfahrung wird durch zwei Kreisverkehre an die bestehenden Straßen angebunden. Der südliche der beiden Kreisel entsteht dort, wo die Staatsstraße 2017 (in den Landkreis Neu-Ulm, nach Kellmünz) von der B300 abzweigt. Während der Arbeiten ist die Einmündung nicht befahrbar. Die St2017 ist deshalb für einen gewissen Zeitraum gesperrt – laut Staatlichem Bauamt in Kempten voraussichtlich bis zur Kalenderwoche 34, also bis Mitte August.

Bis dahin wird der von Babenhausen kommende Verkehr über eine temporäre Behelfsspur an der Baustelle vorbeigeführt und anschließend nach Winterrieden geleitet. Von dort aus gelangen die Autofahrer über die Gemeindeverbindungsstraße wieder auf die St2017. Die Verkehrsführung von Westen nach Osten erfolgt entsprechend umgekehrt.

Babenhausen nutzt den Bau der "Spange" auch, um begleitend zwei weitere Maßnahmen umzusetzen: Einerseits werden die beiden Radwege von Babenhausen in Richtung Winterrieden und in Richtung Oberroth verbunden. Dadurch verschwindet eine Lücke im Radwegenetz. Andererseits wird die sogenannte "Porschekurve" an der St2020 entschärft. Die dortigen Straßenschäden sollen bald der Vergangenheit angehören.

Die Marktgemeinde sieht den Bau der "Spange" nur als den ersten Schritt an. Die Straße ist als ein Abschnitt einer noch längeren Ortsumfahrung gedacht, die später einmal am Gewerbegebiet vorbei auf die B300 zwischen Babenhausen und Kettershausen führen soll. Diese Umgehungsstraße ist laut Marktgemeinde in der letzten Fortschreibung des Bundesverkehrswegeplanes als Projekt aufgenommen worden.