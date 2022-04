Babenhausen

18:00 Uhr

Baustellen-Rundgang: So wandelt sich das Schlossgelände in Babenhausen

Plus Viel hat sich schon verändert - viel ist noch zu tun: Auf dem Schlossgelände in Babenhausen wird hier und dort gebaut und saniert. Ein Blick in die künftige Kita.

Von Sabrina Karrer

Man kann es sich noch nicht so recht vorstellen: In den früheren Stallungen auf dem Schlossgelände in Babenhausen sollen in etwa eineinhalb Jahren Mädchen und Buben spielen. Noch sind die Räume allerdings ein wenig kinderfreundliches Terrain. Wenngleich ein interessantes: Immerhin sind dort Bagger und andere Maschinen zu entdecken; und aus dem Matsch ließen sich sicher tolle Türme bauen. Doch vorerst ist der ehemalige Wirtschaftstrakt den Erwachsenen vorbehalten, genauer: den Handwerkern. Sie arbeiten weiter an der künftigen "Kita im Schloss". Fridolin Müller von der Fürst Fugger Zentralverwaltung zeigt, was sich bisher getan hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen