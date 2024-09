Baustellen-Update: Das passiert beim Rathaus und der Dreifachturnhalle

Der Anbau am Rathaus nimmt langsam Gestalt an, am Schulzentrum stehen Bagger und ein Kran: Auf den diversen Baustellen in Babenhausen ist mittlerweile ein Fortschritt zu erkennen. Der Rohbau für die Rathaus-Erweiterung könnte zwar schon bald stehen, bezugsfähig wird das Gebäude aber erst in einigen Monaten sein. Auch bei der Turnhalle enden die Bauarbeiten nicht mit der Fertigstellung des Neubaus.

Sophia Krotter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis