Das Babenhauser Zentrum hat wieder ein Café

Endlich wieder ein Café im Zentrum von Babenhausen! Diesen Kommentar hörte man während des Frühlingsmarktes in Babenhausen immer wieder. Nach dem Hochwasser Anfang Juni 2024 musste das Café Rosa Auf der Wies geschlossen werden. Am Wochenende eröffnete das Backhaus Häussler im nahegelegenen Gebäude, in dem viele Jahre lang eine Apotheke untergebracht war, eine Verkaufsstelle mit Café. Die mit einem barrierefreien Zugang ausgestattete Filiale ist von Montag bis Sonntag von sechs bis 18 Uhr geöffnet.

Das Café ist hell und modern

An jedem Wochentag bietet der grundlegend sanierte Verkaufsbereich auf einer langen Ladentheke und zahlreichen Regalen ein vielfältiges Angebot an Brot, Semmeln, Brezen sowie vielen weiteren süßen und deftigen Backwaren. Das hell und modern eingerichtete Café ist mit einer Schallschutzdecke ausgestattet. An den effektvoll platzierten Tischen, einige davon in einem separaten Bereich, können insgesamt 40 Gäste bewirtet werden. Bei gutem Wetter bieten Tische und Stühle im Außenbereich Platz für 50 Personen, sagt Häussler-Verkaufsleiterin Anja Kleimaier. Die von Brigitte Wastl geführte Babenhauser Filiale ist die 13. des Osterberger Backhauses.

Das Angebot des Cafés „ist riesig“

Nach einem Bummel durch den Frühjahrsmarkt gönnten sich viele eine Einkehr im oder vor dem Café Häussler. „Hier kann ich auch künftig nach Einkäufen oder Arztbesuchen eine kleine Pause einlegen oder mich tagsüber mit Freundinnen treffen“, freut sich eine Frau aus Oberschönegg. Am Tisch daneben genießen zwei Männer ihr Bier bei einem Plausch. „Eigentlich wollten wir nur für unser Sonntagsfrühstück ein paar Semmeln holen. Jetzt stehen wir hier vor einem riesigen Angebot an Leckereien“, sagt eine Mutter, die mit ihren Kindern aus Oberroth gekommen ist. Viele weitere Kundinnen und Kunden stehen vor der Qual der Wahl.