Bei diesem Konzert dreht sich alles um die menschlichen Sehnsüchte

Plus Die Liedertafel Babenhausen beschert in der Pfarrkirche St. Andreas ein emotionales Konzert. Es geht auf musikalische Weise um Sicherheit und Geborgenheit.

Das israelische Friedenslied „Hevenu Shalom Alechem“, die „Dorische Toccata“ von Johann Sebastian Bach und der zur Corona-Krise komponierte Song „Umarmen“. Wer meint, dass diese Musikstücke nicht zusammenpassen, hat das Konzert der Liedertafel Babenhausen in der Pfarrkirche St. Andreas nicht erlebt.