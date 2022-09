Beim Oldtimer-Treffen stehen Militärfahrzeuge im Mittelpunkt

Lokal In Babenhausen zeigen Sammler und Schrauber Autos, Motorräder und Lkw-Aufbauten aus Armeebeständen. Manche waren sogar im Kriegseinsatz.

Zahlreiche historische Militärfahrzeuge rollten am Wochenende durch Babenhausen. Anlass hierfür war ein von Georg Müller organisiertes Oldtimertreffen, zu dem nur ehemalige Armeefahrzeuge in den Fugger-Ort kommen durften.