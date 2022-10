Babenhausen

vor 33 Min.

Beim Richtfest auf dem Schlossgelände spielen die Kinder die Hauptrolle

Der Rohbau steht: So sieht die neue Kindertagesstätte am Schloss in Babenhausen aus.

Plus Auf dem Schlossgelände in Babenhausen rollen die Bagger. Der Neubau einer Kindertagesstätte ist eine große Herausforderung. Das wird beim Richtfest deutlich.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Die Mädchen und Buben des Kindergartens „Guter Hirte“ haben schon einmal lautstark vorgemacht, wie es hier einmal sein wird, wenn wieder Leben auf dem Schlossgelände einkehrt. Auf diesem historischen Areal mitten in Babenhausen. Der frühere Wirtschaftstrakt mit Anbau wird zur Kindertagesstätte, Mitte 2019 haben die Planungen für das Projekt begonnen, nun wurde Richtfest gefeiert. Und die Kinder klatschten und sangen, was das Zeug hielt: „Irgendwo braucht jeder sein Zuhaus. Wo er sicher ist vor Wind und Sturmgebraus.“ An gleicher Stelle sollen sie ab September 2023, also zum neuen Kindergartenjahr, auch ein Dach über dem Kopf haben. Wenn in den kommenden Monaten alles planmäßig läuft.

