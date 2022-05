Benefizkonzert für die Ukraine in der Jugendbildungsstätte Babenhausen

In Babenhausen werden im Rahmen eines Konzerts Spenden für ein Orchester in der Ukraine gesammelt. Wie der Kontakt zustande kam.

Unter dem Motto "Musik verbindet" findet am Samstag, 28. Mai, ein Benefizkonzert für die Ukraine in der Schwäbischen Jugendbildungs- und Begegnungsstätte in Babenhausen statt. Zu Gast ist das Bezirks-Jugendblasorchester des Bezirks 11 (Krumbach-Tisogau) im Allgäu-Schwäbischen-Musikbund (ASM).

Die Jugendlichen haben in den Jahren 2018 und 2019 einen gemeinsamen Musikaustausch mit Orchestern aus Polen und der Ukraine (Lemberg) in Kooperation mit der "Jubi" Babenhausen durchgeführt. Nach Ausbruch des Krieges wurde Kontakt mit dem Orchester in Lemberg aufgenommen. Im Rahmen des Konzerts ist nach Möglichkeit auch ein Videoanruf mit dem polnischen und ukrainischen Orchester vorgesehen. Das Jugendblasorchester und die Jubi wollen so ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zeigen.

Das Konzert findet ab 16.30 Uhr im Innenhof der Jugendbildungsstätte, Am Espach 7, statt, bei Regen in der Turnhalle. Es dauert etwa eine Stunde. Der Eintritt ist frei – jedoch wird um Spenden gebeten, die zu 100 Prozent dem Orchester der Ukraine übergeben werden sollen, heißt es in einer Mitteilung. Speisen und Getränke werden angeboten, auch hierbei wird der Erlös gespendet.