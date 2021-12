Babenhausen

Bestattungswald bei Babenhausen: Betrieb soll im kommenden Jahr starten

Plus Viele Menschen können sich ihre letzte Ruhestätte inmitten der Natur vorstellen. In einem Waldstück bei Babenhausen könnte das bald möglich sein. Was bis dahin noch zu tun ist.

Von Sabrina Karrer

Ab kommendem Jahr sollen Bestattungen im Wald am Kreuzlesberg nahe Babenhausen möglich sein. Als Ziel nannte Franz Freiherr von Rotenhan, den Naturfriedhof im Sommer in Betrieb zu nehmen. Er unterstützt das Haus Fugger in der Vorbereitung und Umsetzung des Bestattungswaldes. Der Marktrat stimmte den endgültigen Plänen zu, hatte aber noch Fragen. Zum Beispiel: Was, wenn ein Baum umfällt, unter dem eine Urne begraben ist? Immerhin ist er ein Erinnerungsmal, an dem Hinterbliebene zusammenkommen können, um der oder des Toten zu gedenken. Diese Frage werde oft gestellt, sagte von Rotenhan.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

