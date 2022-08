Betrüger gibt sich als Interpol-Mitarbeiter aus

Gleich mehrere Male rufen Unbekannte einen 49-jährigen Babenhauser an und geben sich als Mitarbeiter von Interpol aus. Der Mann bemerkt den Betrug.

Ein 49-Jähriger aus Babenhausen hat eine Betrugsmasche durchschaut. Wie die Polizei meldet, bemerkte der Mann am Mittwoch einen Betrugsversuch am Telefon. Die Anrufer gaben sich als Interpol-Beamte aus. Schon am Tag zuvor erhielt er eine telefonische Rückrufbitte einer freundlichen Computerstimme, welche sich in englischer Sprache als Polizeibeamter von Interpol ausgab. Als die Betrüger Geld forderten, wandte sich der Mann an die Polizei.

Bei der Geldforderung wurde der 49-Jährige misstrauisch

Die Täter berichteten dem 49-Jährigen, dass er Opfer einer internationalen Betrügergruppe sei, welche sein Bankkonto für illegale Machenschaften nutzten. Nun sei die Sperrung seines Kontos veranlasst worden. Nach geschickten Fragen zu seinen Vermögensverhältnissen sollte ein Interpol-Mitarbeiter bei ihm zu Hause vorbeikommen, um den Vorfall dann mit seiner Hausbank zu klären. In einem Folgegespräch wurde der Angerufene jedoch angewiesen, vorübergehend einen Betrag in Höhe von 9000 Euro per Online-Banking auf ein ausländisches Konto zu überweisen. So könne er die Kontosperrung deaktivieren.

Da wurde der Babenhauser misstrauisch und informierte die Polizeiinspektion Memmingen über die Anrufe. Die Beamten deckten den Betrug auf und verhinderten damit eine Zahlung. Die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen hat die weiteren Ermittlungen zu den Hintermännern aufgenommen. (AZ)

