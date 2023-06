Betrunkene Frau fährt Auto: Test zeigt mehr als 1,1 Promille

Polizisten bemerken bei der Kontrolle einer Autofahrerin in Babenhausen deutlichen Alkoholgeruch. Nach einem Alkoholtest stellen sie den Führerschein sicher.

Alles andere als fahrtüchtig war eine 63 Jahre alte Frau, die von der Polizei am Sonntagabend in Babenhausen kontrolliert wurde. Als die Beamten die Autofahrerin gegen 19.40 Uhr in der Krumbacher Straße überprüfen wollten, nahmen sie dem Polizeibericht zufolge bereits deutlichen Mundalkoholgeruch wahr.

Die Frau musste nach der Kontrolle in Babenhausen auch eine Blutprobe abgeben

Ein vor Ort vorgenommener Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung: Dieser ergab nach Angaben der Polizei einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Die Beamten nahmen der Frau den Führerschein ab und stellten ihn sicher. Die 63-Jährige musste sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen. (AZ)