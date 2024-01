Babenhausen

Bitterböse, urkomisch und zum Nachdenken: So war "The Party" in Babenhausen

Mit der bitterbösen Komödie "The Party" präsentierten sieben Akteure des Memminger Landestheater Schwaben (LTS) im Theater am Espach eine prickelnd spannende Aufführung.

Plus Das Landestheater Schwaben strapaziert an einem turbulenten Abend im Theater am Espach die Lachmuskeln, hält den Gästen aber auch den Spiegel vor.

Von Claudia Bader

Ausgelassene Partystimmung auf der Bühne des Theaters am Espach: Um den neuesten politischen Erfolg von Janet zu feiern, treffen nacheinander ihre engsten Vertrauten ein. Als die zunächst gut gelaunten postmodernen Freundinnen und Freunde ihre bislang sorgsam gehüteten Geheimnisse lüften, trübt sich die anfängliche Eitel-Sonnenschein-Atmosphäre. Während die Beziehungen von Janet und Ehemann Bill sowie der anderen Paare gehörig ins Wanken geraten, finden zwei, die sich gerade in Trennung befinden, im Tumult von Offenbarungen und Geständnissen aber wieder zueinander.

Mit der bitterbösen Komödie "The Party" der britischen Regisseurin und Filmbuchautorin Sally Potter präsentierten sieben Akteure des Memminger Landestheater Schwaben (LTS) eine prickelnd spannende Aufführung. Die von Bettina Rehm inszenierte Gesellschaftskomödie lebt von einem rasanten Wechsel amüsanter Szenen. Sie strapazieren die Lachmuskeln der Zuschauerinnen und Zuschauer gehörig, regen aber auch zum Nachdenken an. Unter den zur sogenannten Elite gehörenden Paaren enthüllen sich peu à peu Heimlichkeiten und Konflikte, die sich in rasanter Folge zum emotionalen Chaos entwickeln und wie Sprengstoff explodieren.

