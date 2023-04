Babenhausen

vor 16 Min.

Blasorchester feiert die ersehnte Rückkehr auf die Bühne

Plus Erstmals nach mehrjähriger Corona-Zwangspause lud die Musikkkapelle Kettershausen-Bebenhausen wieder zum Frühjahrskonzert - unter neuer Leitung.

Von Claudia Bader

Kälte und Regen ließen nicht an den Frühling denken, in der Mehrzweckhalle des Babenhauser Schulzentrums herrschte trotzdem eine beschwingte Stimmung. Nach mehrjähriger Corona-Zwangspause veranstaltete die Musikkapelle Kettershausen-Bebenhausen am Palmsonntag wieder ihr traditionelles Frühjahrskonzert – erstmals unter Leitung ihres neuen Dirigenten Patrick Schuler. Ein anspruchsvolles Programm und gestiegene Mitgliederzahlen ließen erkennen, dass sich die Motivation und der Zusammenhalt im Blasorchester noch gesteigert haben.

Die stattliche Zahl der Besucherinnen und Besucher machte deutlich, welche Wertschätzung die Musikkapelle, die an diesem Abend zahlreiche langjährige Mitglieder ehrte, in der Gemeinde genießt. Mit der Komposition "Take off" setzten die Musikerinnen und Musiker einen flotten Auftakt, dem mit "Sympatria" von Thomas Asanger ein wohlklingendes Bekenntnis zur Bedeutung des Begriffs Heimat folgte. Mit der Pop-Ballade "My Dream" von Peter Leitner lud das Blasorchester zum Zurücklehnen und Träumen ein, wobei Jakob Hohneker als talentierter Solist auf dem Flügelhorn glänzte. Nachdem mit "Pasadena" von Jacob de Haan die gleichnamige kalifornische Stadt in Tönen und Klängen vorgestellt wurde, kündigte Alexandra Abler, die informativ durch das Programm führte, einen Hit der schwedischen Pop-Gruppe Abba an. Der Song "The way old friends do" erwies sich als eine emotionale Hymne an die Freundschaft.

