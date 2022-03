Babenhausen

vor 2 Min.

BMX-Bahn in Babenhausen: Vorerst keine großen Sprünge zu erwarten

Die BMX-Bahn am Babenhauser Ortsausgang in Richtung Weinried steht momentan nicht zur Verfügung.

Plus Zuletzt hieß es, die BMX-Bahn am Ortsausgang von Babenhausen solle professioneller werden. Jetzt liegen die Pläne auf Eis.

Von Sabrina Karrer

Der BMX-Platz in Babenhausen wird vorerst nicht auf Vordermann gebracht. Das hat Bürgermeister Otto Göppel in einer Marktratssitzung anklingen lassen. Im vergangenen Jahr hieß es noch, die Anlage solle professioneller und vor allem sicherer werden; ein Treffen mit Jugendlichen fand vor Ort statt. Nun will die Marktgemeinde zunächst abwarten. Der Grund sind zwei andere Projekte.

