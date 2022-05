Babenhausen

06:00 Uhr

Brände, Unfälle und mehr: Feuerwehr war über 1400 Stunden im Einsatz

Plus Zwei Jahre unter erschwerten Bedingungen liegen hinter der Stützpunktfeuerwehr Babenhausen. Was sie in der Zeit geleistet hat - und was jetzt alles geplant ist.

Von Claudia Bader

Mehr als 1400 Stunden in 114 Einsätzen: Das ist die Bilanz, die die Aktiven der Feuerwehr Babenhausen nach dem Jahr 2021 ziehen können. Zusätzlich mussten sie noch viel Zeit in die Wiederherstellung und Instandhaltung der Einsatzmittel investieren. Während bei der Brandbekämpfung (711 Stunden) und in der Kategorie sonstige Einsätze (35 Stunden) ein Anstieg erkennbar ist, seien die technischen Hilfeleistungen (670 Stunden) leicht rückläufig gewesen, informierte der stellvertretende Kommandant Harald Polzer bei der Jahresversammlung. Er sagte: "Mit unaufhaltsamer Technisierung werden unsere Aufgaben in Zukunft noch anspruchsvoller und aufwendiger."

