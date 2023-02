"Bürger helfen Bürger" - Bayerische Sichherheitswachten wachsen

Mehere Sicherheitswachten im Landkreis Unterallgäu werden aufgestockt. Darunter auch die in Babenhausen. Die Polizei erklärt, warum das wichtig ist.

Die Bayerische Sicherheitswacht wächst. Am 30. Januar wurden insgesamt zehn neuen Mitglieder der Sicherheitswachten Memmingen, Kempten, Kaufbeuren, Mindelheim, Babenhausen und Bad Wörishofen feierlich ernannt. Dominikus Stadler, Polizeivizepräsident des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West, überreichte ihnen an diesem Tag neben ihren Dienstausweisen auch ein kleines Willkommensgeschenk. Terminbedingt konnten an der Ernennungsveranstaltung allerdings nur neun der künftig ehrenamtlich Tätigen teilnehmen.

Die Erleichterung über den erfolgreichen Abschluss ihrer vorangegangenen 40-stündigen Ausbildung war den neuen Mitgliedern deutlich anzusehen. Seit Oktober investierten sie viel Zeit, um sich die rechtlichen Grundlagen, Befugnisse und Kenntnisse über das Einschreiten und die Organisation von Polizei und Sicherheitswacht vermitteln zu lassen. Den Abschluss der Ausbildung bildete ein intensives Prüfungsgespräch vor einer Prüfungskommission. Das berichtet die Polizei in einer Pressemeldung.

Innere Sicherheit ist laut Polizei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe

Schon bald sollen die neuen ehrenamtlich tätigen Mitglieder an ihren Heimatorten das Gelernte zunächst in Begleitung erfahrener Kollegen in die Praxis umsetzen. Sie werden bei den Sicherheitswachtgruppen Memmingen, Kempten, Mindelheim, Babenhausen und Bad Wörishofen eingesetzt.

Innere Sicherheit sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, zu der jeder auf den unterschiedlichsten Ebenen seinen Beitrag leisten könne, so die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Unter dem Leitgedanken "Bürger helfen Bürger" engagieren sich in den Sicherheitswachten Frauen und Männer ehrenamtlich für die öffentliche Sicherheit in ihrer Gemeinde. Dabei sind sie als Team zu Fuß unterwegs. Auf diesem Weg sind sie sichtbarer Ansprechpartner für die Bevölkerung und ein Bindeglied zur Polizei. Durch "Hinschauen statt Wegschauen" und ihre Anwesenheit - auch in öffentlichen Bereichen, in denen sich Menschen sonst unwohl fühlen - schaffen sie ein Gefühl der Sicherheit. Hilfesuchenden Mitbürgern stehen sie mit Rat und Tat zur Seite.

Bei der Sicherheitswacht steht der kommunikative Umgang im Vordergrund

Organisatorisch ist die Sicherheitswacht bei der Polizei angegliedert und wird von einem Polizeibeamten betreut. Dadurch ist gewährleistet, dass die Sicherheitswacht unter staatlicher Aufsicht und Kontrolle und nach gesetzlich definierten Aufgaben und Befugnissen arbeitet. Kleinere Störungen kann die Sicherheitswacht in Absprache mit der Polizei aufgrund der ihnen zustehenden Befugnisse auch eigenständig lösen.

Dabei steht der kommunikative Umgang mit den Mitmenschen im Vordergrund. Störungen und Probleme werden ausschließlich kommunikativ gelöst. Die Mitglieder der Sicherheitswacht sind selbst jedoch keine Polizisten. Deshalb ist für die Beseitigung anderer Gefahrensituationen und für die Verfolgung von Straftaten weiterhin die Polizei zuständig, die wegen der direkten Anbindung schnell vor Ort sein kann. (AZ)