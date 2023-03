Bürgermeister sagen Tierschutzverein eine höhere Unterstützung zu

Plus Tierschutz ist eine Pflichtaufgabe von Kommunen. Darüber sind sich die Bürgermeister der VG Babenhausen einig. Was das für die finanzielle Unterstützung heißt.

Schon bei der Dienstbesprechung der Bürgermeister aller 52 Unterallgäuer Kommunen war die angespannte wirtschaftliche Situation des Tierschutzvereins Memmingen ein großes Thema. Jetzt haben auch die Bürgermeister und Vertreter der sechs Mitgliedsgemeinden bei der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen darüber diskutiert und über die künftige Unterstützung des Vereins abgestimmt.